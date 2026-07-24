В ЦБ отметили, что ситуация на рынке топлива РФ стабилизируется

ЦБ видит принимаемые кабмином меры по стабилизации ситуации на рынке топлива РФ В ЦБ отметили, что ситуация на рынке топлива РФ стабилизируется

Москва24 июл Вести.Банк России видит принимаемые правительством РФ меры для стабилизации ситуации на топливном рынке, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

По ее словам, ситуация с топливом в России постепенно стабилизируется.

Мы видим, что правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке... Ситуации везде разные, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно, ситуация стабилизируется заявила она

Набиуллина добавила, что в базовом сценарии в основном мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.

Ранее Минэнерго РФ отметило стабилизацию ситуации с топливом в ряде регионов России.