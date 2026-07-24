Минэнерго сообщило о стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов РФ

Минэнерго отметило стабилизацию ситуации с топливом в ряде регионов России Минэнерго сообщило о стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов РФ

Москва24 июл Вести.Минэнерго России отмечает стабилизацию ситуации с обеспечением моторным топливом в ряде регионов. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба ведомства.

В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом – увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей сказал он

Положительная динамика, как отметил министр, наблюдается в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае, а также в Татарстане. Кроме того, постепенно нормализуется ситуация с топливом в Архангельской и Саратовской областях.

Цивилев связал улучшение ситуации с мерами, которые приняло правительство России. Среди них он назвал запрет на экспорт нефтепродуктов, а также решения, направленные на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей.

21 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством. По его словам, кабмин продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.