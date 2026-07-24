Москва24 июл Вести.Конфликт на Украине может завершиться, если западные страны согласятся на определенные уступки России. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в интервью британскому деловому журналу The Economist.

Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я писал, что здесь действительно нужно пойти на некоторые уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло сказал он

Предприниматель также сказал, что его крайне раздражают дипломаты, которые, по его оценке, проводят роскошные ужины в дорогих заведениях, в то время как люди гибнут на линии фронта. При этом, как отметил Маск, такие дипломаты высокомерно рассуждают о том, что Россия должна уйти с территорий, которые в РФ называют освобожденными.

Маск выразил надежду, что в ближайшее время сторонам удастся достичь какого-либо мирного соглашения.

23 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что дальнейшая поставка оружия Украине недопустима. Он также указал на деструктивную, по оценке Москвы, политику европейских стран, которые, как считает российская сторона, по-прежнему пытаются нанести России "стратегическое поражение". При этом Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.