Дмитриев назвал условие для достижения мира на Украине Дмитриев: мир на Украине возможен при принятии текущих условий РФ

Москва11 июн Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для достижения мира на Украине необходимо принять реалистичное решение, которое уже находится на столе.

В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung Дмитриев отметил, что ранее обсуждаемые варианты урегулирования он считает нереалистичными. По его мнению, нынешние предложения способны привести к быстрому прекращению конфликта в случае их принятия Киевом.

Я думаю, что сейчас на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир наступит немедленно сказал Дмитриев

Говоря о роли европейских стран в процессе урегулирования, Дмитриев выразил надежду на дальнейшее изменение их подхода. Он подчеркнул, что российская позиция остается последовательной и понятной.

По словам Дмитриева, президент России Владимир Путин ранее подробно изложил российское видение мирного урегулирования. Он также заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский осведомлен как о позиции Москвы, так и о подходах Соединенных Штатов к вопросу гарантий безопасности и возможных условий достижения мира.