Дмитриев заявил, что партнеры РФ верят в разрешение всех конфликтов Дмитриев: партнеры России надеются, что все конфликты будут разрешены

Москва5 июн Вести.Международные партнеры России рассчитывают на урегулирование всех конфликтов в соответствии с позицией Москвы, поскольку видят в этом единственный путь вперед. Об этом ИС "Вести" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, российская сторона четко обозначила свою позицию как по украинскому кризису, так и по ситуации на Ближнем Востоке.

Мы видим, что наши партнеры исходят из очень четкой позиции России по, соответственно, всем основным геополитическим направлениям… надеются, что конфликты будут разрешены именно так, как это видит Россия, потому что это единственный путь вперед подчеркнул он

Все стороны, добавил глава РФПИ, заинтересованы в стабильности.

Кроме того, Дмитриев отметил, что, несмотря на хорошие позиции России, стране необходимо наращивать инвестиции вместе с партнерами, поскольку именно они обеспечивают экономический рост. Сдерживающими факторами он назвал слишком высокий курс рубля и высокие процентные ставки.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф дал прогноз по курсу доллара к концу текущего года. По его словам, он составит 80-85 рублей в случае отсутствия непредвиденных обстоятельств. Он также поделился своей версией "всадников апокалипсиса" для российской экономики.