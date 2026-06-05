Москва5 июнВести.Рубль, возможно, слишком крепок для экспортеров РФ, а ставка высока, поэтому главное – сфокусировать внимание на росте экономики. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ.
Он отметил, что РФ справилась с санкционным режимом и доказала свой суверенитет.
И сейчас на фоне энергетического кризиса, который будет разворачиваться в Европе и Британии, мы видим, что даже Германия заинтересована в возобновлении энергетических поставок со стороны России. Пока это идет на уровне ряда партий. Но мы видим, что российская экономика справилась с тем прессингом, который есть, и успешно развиваетсязаявил Дмитриев
Он добавил, что теперь главное – фокусироваться на дальнейшем росте.
Безусловно, мы считаем, что, возможно, рубль слишком крепок для наших экспортеров, возможно, ставка слишком высока. И поэтому мы считаем, что самое главное – это сфокусировать экономику на росте. Потому что рост, в том числе инвестиционный рост, обеспечивает движение вперед. Поэтому хорошо справились с кризисом, и надо фокусироваться на дальнейшем ростеотметил глава РФПИ
Ранее он заявил, что международные партнеры России рассчитывают на урегулирование всех конфликтов в соответствии с позицией Москвы, поскольку видят в этом единственный путь вперед.