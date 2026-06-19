Москва19 июн Вести.Сверхкрепкий курс рубля вносит серьезный вклад в торможение инфляции. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный экономист ВЭБ.РФ, член РСМД Андрей Клепач.

Он добавил, что никто из экспортеров не ожидал настолько сильного курса российской валюты.

Если брать структуру корзины розничных расходов населения это продовольствие. Это 36-37%. Высокие процентные ставки только удорожают свою сельхозпродукцию, потому что село закредитовано, даже несмотря на льготные субсидии. Высокие процентные ставки могут ограничить спрос на автомобили и на бытовую технику. Он у нас, правда, сейчас чуть-чуть подрос. Но он все равно не является драйвером инфляции. А скачок цен на бензин или … прочие товары, он от процентной ставки не зависит. То, что вносит серьезный вклад в торможение инфляции, это, конечно, сверхкрепкий курс рубля. То, что он сейчас семьдесят там четыре, семьдесят пять рублей, это не ожидал никто из экспортеров