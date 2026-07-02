В ЦБ России назвали основные причины укрепления курса рубля ЦБ: укрепление курса рубля связано с жесткой ДКП и снижением спроса на импорт

Москва2 июл Вести.Укрепление курса рубля в 2025-2026 годах связано среди прочего со снижением спроса на импорт, а также жесткой денежно-кредитной политикой. Об этом журналистам рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган на полях Финансового конгресса Банка России.

Он объяснил, что в течение последних полутора лет спрос на импорт оставался структурно более слабым из-за жесткой денежно-кредитной политики, принимаемых мер по импортозамещению, а также сохраняющихся санкционных ограничений.

Кроме того, обратил внимание Ганган, за 3-4 года серьезно сократился внешний долг России. Это, по его словам, позволило уменьшить потребность в покупке иностранной валюты для обслуживания обязательств.

Все эти факторы мне кажутся фундаментальными, они действительно привели к тому, что курс в 2025-2026 годах существенно укрепился. И конечно же, жесткая денежно-кредитная политика способствовала тому, что граждане и бизнес... предпочитали больше держать в рублевых инструментах свои сбережения, делать инвестиции, нежели в валюте резюмировал он

Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что сейчас оснований для резкого ослабления курса рубля нет. По его словам, российская валюта будет оставаться достаточно крепкой.