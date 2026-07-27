Москва27 июл Вести.Постепенное снижение ключевой ставки, являющееся частью политики ЦБ, отвечает интересам граждан и бизнеса, которые могут строить долгосрочные планы благодаря стабильному курсу рубля. Таким мнением с ИС "Вести" поделился аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов.

Он добавил, что крепкий курс валюты напрямую влияет на инфляционные ожидания.

Уровень ключевой ставки, который наблюдается в последний год, и постепенно, маленькими шажками, снижается, отвечает интересам экономики, предпринимательства и населения, которое, в свою очередь, видит относительно крепкий курс валюты, который напрямую влияет на инфляционные ожидания. Граждане имеют возможность, ориентируясь на достаточно предсказуемый курс рубля, который держится в диапазоне от 70 до 80₽ за доллар, планировать свои большие траты и не ориентироваться в своих покупательских ожиданиях на то, что завтра курс рубля, например, резко упадет объяснил Торопов

Ранее Торопов рассказал, как политика ЦБ влияет на инфляцию в РФ. По его мнению, к 2028 году показатель инфляции будет равен 4-5%.