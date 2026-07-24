Москва24 июл Вести.Инфляционные ожидания могут повлиять на курс ключевой ставки Центрального Банка. Об этом ИС "Вести" заявил независимый экономист Владимир Левченко.

Стоит ожидать, что ставка ЦБ сегодня не изменится. Более того, рынок заложил, что в дальнейшем ставка может и вырасти, и даже, скорее всего, вырастет. Потому что мы видим, что доходность практически по всему спектру облигаций федерального займа выше ставки ЦБ. Причем где-то выше почти на 2%, чуть выше 16 годовых сейчас торгуется рынок заявил он

По его словам, свое влияние на ставку могут оказать инфляционные ожидания.

Инфляционные ожидания действительно взлетели на фоне нагнетания паники из-за искусственного дефицита топлива. Мы говорили, что будет попытка его организовать, чтобы как раз усилить панику, разрушить наш долговой рынок, далее разрушить компании, которые не смогут финансироваться, то есть не смогут привлекать ни новые деньги, ни рефинансировать текущие займы объяснил он

Потому, отметил экономист, необходимо принимать соответствующие меры.

Кое-какие меры уже приняты на текущей неделе: Московская биржа где-то начала запрещать шорты по определенным акциям. Пока это очень точечные меры, нужно действовать более решительно. И Минфин уже четко заявил о том, что по текущим процентным ставкам он занимать ничего не будет. Это тоже большой плюс сказал он

При этом, убежден эксперт, регулятору следует осуществлять покупку облигаций федерального займа (ОФЗ) с большим сроком до погашения.

Как уже много говорили, в текущих условиях ЦБ не просто должен пойти на снижение процентной ставки и изменить риторику, еще он должен выйти с покупками длинных облигаций. Это очень важный момент. Иначе остановить эту панику, пусть она и искусственная, пусть она и сделана на практически ровном месте, но остановить ее будет чрезвычайно сложно, практически невозможно. Сегодняшнее заседание ЦБ - рубежное. И если ЦБ сейчас не пойдет на снижение ставки и на смягчение риторики, это будет серьезный удар полагает Левченко

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России, как ожидается, по итогам заседания примет решение по ключевой ставке. Сейчас она составляет 14,25% годовых. На предыдущем заседании ставка была снижена на четверть процента.