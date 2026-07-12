Депутат Бабаков выступил против привязки ключевой ставки к ценам на топливо Бабаков: повышение ставки ЦБ из-за цен на топливо не стабилизирует ситуацию

Москва12 июл Вести.Повышение ключевой ставки Центральным банком РФ из-за роста цен на топливо не стабилизирует экономическую ситуацию, заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Депутат прокомментировал мнение некоторых экспертов о том, что ключевая ставка в июле будет сориентирована на инфляционные ожидания, связанные с ценами на топливо.

А почему это должно распространяться? Эта ситуация является результатом экономических процессов? Почему мы ее должны усугублять экономическим воздействием на всю экономику? Почему не применить срочно дифференцированную ставку, не обеспечить предприятия, которые пострадали необходимыми ресурсами, выпустить наконец даже новые деньги, для того, чтобы они быстрее стабилизировали эту ситуацию? подчеркнул Бабаков

Заседание Центробанка, на котором будет принято решение о размере ключевой ставки, пройдет 24 июля. На последнем заседании 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 п.п. – до 14,25% годовых.