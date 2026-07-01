В ЦБ рассказали, как ситуация на топливном рынке может повлиять на инфляцию ЦБ РФ: ситуация на топливном рынке может повлиять на инфляцию

Москва1 июл Вести.Ситуация на топливном рынке способна оказать более длительное давление на инфляцию. Кроме того, это может спровоцировать вторичные эффекты: рост инфляционных ожиданий и перенос издержек в цены других товаров. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центрального банка РФ.

Ускорившийся с середины мая рост цен на топливо напрямую подталкивает инфляцию вверх, говорится в публикации. Это происходит потому, что бензин и дизель входят в состав потребительской корзины, и любое изменение их стоимости немедленно отражается на ней.

Рост цен на топливо может иметь вторичные эффекты как через увеличение издержек, так и через рост инфляционных ожиданий и отражаться на показателях устойчивой инфляции отметили в ЦБ РФ

Согласно резюме, правительство принимает меры по стабилизации топливного рынка. В свою очередь, Центробанк будет учитывать развитие ситуации на нем и масштаб вторичных эффектов при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Ранее сообщалось, что инфляция в России за период с 16 по 22 июня 2026 года составила 0,25%.