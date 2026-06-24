Росстат: в РФ инфляция с 16 по 22 июня составила 0,25%

В России инфляция с 16 по 22 июня составила 0,25% Росстат: в РФ инфляция с 16 по 22 июня составила 0,25%

Москва24 июн Вести.Инфляция в России за период с 16 по 22 июня 2026 года составила 0,25%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее – с 9 по 15 июня – инфляция равнялась 0,15%.

С начала июня потребительские цены в стране увеличились на 0,63%, с начала года – на 3,94%. По данным на 22 июня (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за 2026 и 2025 год на аналогичные даты), в годовом выражении инфляция в России была на уровне 5,86%.

Ранее глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева рассказала, почему инфляция в РФ может расти.