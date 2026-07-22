Годовая инфляция в России составила менее 6% Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ составила 5,84%

Москва22 июл Вести.Годовая инфляция в России составила 5,84% на неделе с 14 по 20 июля, следует из данных обзора Минэкономразвития РФ о текущей ценовой ситуации.

По данным на 29 июня годовая инфляция фиксировалась на уровне 6,01%.

Индекс потребительских цен 5,84% отмечается в данных Росстата, выложенных в отчете на 22 июля

По данным Минэкономразвития, за неделю с 14 по 20 июля динамика потребительских цен составила 0,17% по отношению к предыдущей неделе.

На продовольственные товары цены изменились на 0,11% н/н (неделя к неделе – ред.), в том числе плодоовощная продукция подешевела на -1,0% н/н, на остальные продукты питания динамика цен составила 0,21% информирует министерство.

Снижались цены на огурцы, картофель, помидоры, лук, капусту и морковь, дешевле стали яйца, молоко, рис, сыр и масло, в то же время подорожали фрукты, рост цен на мясо птицы замедлился до 1,9% к прошлой неделе.

На бензин динамика цен составила 1,7%, на дизельное топливо – 1,9% по отношению к предыдущей неделе, отмечается в сообщении.

В июне аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год с 5,5% до 5,3%.