Москва22 июлВести.Годовая инфляция в России составила 5,84% на неделе с 14 по 20 июля, следует из данных обзора Минэкономразвития РФ о текущей ценовой ситуации.
По данным на 29 июня годовая инфляция фиксировалась на уровне 6,01%.
Индекс потребительских цен 5,84%отмечается в данных Росстата, выложенных в отчете на 22 июля
По данным Минэкономразвития, за неделю с 14 по 20 июля динамика потребительских цен составила 0,17% по отношению к предыдущей неделе.
На продовольственные товары цены изменились на 0,11% н/н (неделя к неделе – ред.), в том числе плодоовощная продукция подешевела на -1,0% н/н, на остальные продукты питания динамика цен составила 0,21%информирует министерство.
Снижались цены на огурцы, картофель, помидоры, лук, капусту и морковь, дешевле стали яйца, молоко, рис, сыр и масло, в то же время подорожали фрукты, рост цен на мясо птицы замедлился до 1,9% к прошлой неделе.
На бензин динамика цен составила 1,7%, на дизельное топливо – 1,9% по отношению к предыдущей неделе, отмечается в сообщении.
В июне аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год с 5,5% до 5,3%.