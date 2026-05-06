Дефляция в России в период с 28 апреля по 4 мая составила 0,02%

Дефляция в РФ на конец апреля-начало мая составила 0,02% Дефляция в России в период с 28 апреля по 4 мая составила 0,02%

Москва6 мая Вести.Дефляция в России за период с 28 апреля по 4 мая 2026 года составила 0,02%. Об этом говорят данные Росстата, опубликованные на официальном сайте ведомства.

При этом потребительские цены с начала года выросли на 3,56%.

В частности, цена на куриное мясо выросла на 0,5%, крупа гречневая подорожала на 0,4%, сахар-песок – на 0,3%, говядина, рыба мороженая, сыры твердые, полутвердые и мягкие – на 0,2%.

В целом же индекс потребительских цен составил 99,98%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция может приблизиться к целевому показателю в 4% уже во втором полугодии текущего года.