Росстат: в апреле инфляция в России замедлилась до 0,14% Росстат сообщил о замедлении инфляции в РФ в апреле до 0,14%

Москва15 мая Вести.В пятницу, 15 мая, Росстат обнародовал данные по инфляции в России. В апреле ее месячный показатель составил 0,14% против 0,6% в марте. Годовая инфляция также замедлилась — до 5,58% с 5,86% месяцем ранее.

Индекс потребительских цен в апреле 2026 года к марту 2026 года составил 100,14%, к декабрю 2025 года - 103,11% говорится в сообщении

Цены на продовольственные товары в апреле снизились на 0,2% в месячном выражении после роста на 0,38% в марте. В годовом исчислении они выросли на 4,02%.

Непродовольственные товары за апрель подорожали на 0,26% (месяцем ранее — 0,47%), в годовом выражении — на 3,88%. Услуги в апреле выросли на 0,47% по сравнению с мартом, а к апрелю прошлого года — на 9,9%.