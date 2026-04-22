Годовая инфляция в России замедлилась МЭР оценило годовую инфляцию в стране на 20 апреля в 5,77%

Москва22 апр Вести.Годовая инфляция в России в период с 14 по 20 апреля составила 5,77%. Об этом говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", который подготовило Минэкономразвития РФ.

Согласно данным ведомства, за прошедшую неделю цены практически не изменились – прирост составил 0,01%.

Годовая инфляция замедлилась с 5,86% до 5,77%.

Продовольственные товары подешевели на 0,04%, причем удешевление плодоовощной продукции ускорилось до 0,9%, а рост цен на остальные продукты замедлился до 0,04%.

В сегменте непродовольственных товаров рост был околонулевым (0,04%), а в секторе наблюдаемых услуг цены изменились на 0,09%.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2026 года составит 4,5–5,5%. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция снижается благодаря жесткой денежно-кредитной политики ЦБ.

Согласно приведенным ей данным, по итогам 2025 года инфляция составила 5,6% - это самый низкий показатель за последние пять лет.