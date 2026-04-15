Росстат не зафиксировал прироста потребительских цен в РФ за прошлую неделю

Москва15 апр Вести.Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отметила отсутствие роста потребительских цен в России за неделю с 7 по 13 апреля 2026 года.

Это подтверждают свежие данные Росстата. Для сравнения, на предыдущей неделе — с 31 марта по 6 апреля — показатель инфляции достигал 0,19%.

С начала текущего месяца цены в стране увеличились на 0,17%, а с января 2026 года — на 3,15%. В годовом исчислении, по расчетам на 13 апреля на основе среднесуточных данных за текущий и прошлый годы, инфляция составила 5,78%.