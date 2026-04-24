Набиуллина: инфляция в РФ снизится быстрее, чем люди вернулись на Луну

Набиуллина сравнила сроки снижения инфляции со временем возвращения на Луну Набиуллина: инфляция в РФ снизится быстрее, чем люди вернулись на Луну

Москва24 апр Вести.На пресс-конференции, которую провела глава Банка России Эльвира Набиуллина после снижения ключевой ставки до 14,5%, ей был задан вопрос о сроках снижении инфляции до уровня в 4%.

Эту пресс-конференцию в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции в 4%, я в этом уверена. И уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее подчеркнула Набиуллина

По мнению главы Центробанка, инфляция может приблизиться к целевому показателю в 4% уже во втором полугодии текущего года.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,5 – 5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года пояснила глава банковского регулятора

По ее словам, в 2027 году и в последующие годы годовая инфляция будет находиться на уровне целевых значений.

И это тоже раньше, чем человечество впервые с 1972 года снова высадится на Луне. Высадка человека на естественный спутник Земли планируется в рамках программы Artemida IV на 2028 год. Во время второй миссии в апреле 2026 года четверо астронавтов совершили облет Луны без посадки на ее поверхность.