Зампред Центробанка появился на официальном фото в галстуке с довольными крысами

Зампред ЦБ РФ Заботкин надел галстук с изображением довольных крыс Зампред Центробанка появился на официальном фото в галстуке с довольными крысами

Москва24 апр Вести.48-летний заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин стал появляться в синем галстуке с изображением довольных улыбающихся крыс. Такая фотография также появилась на его странице на официальном сайте Банка России.

Рисунок на галстуке вызвал интерес журналистов. Тем более что Заботкин был участником транслировавшейся телеканалом "Россия 24" пресс-конференции, которую проводила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 24 апреля после снижения ключевой ставки на полпроцента. Она вместе с Заботкиным объясняла причины снижения ставки и дальнейшие возможные действия банковского регулятора.

Эксперты выяснили, что подобный галстук от Salvatore Ferragamo стоит порядка 19 тысяч рублей.

Заботкин занимает пост зампреда Банка России с 2020 года. С 2022 года он также является членом совета директоров Центробанка.

Газета "Московский комсомолец" спросила мнение о галстуке стилиста Веронику Баженову.

Да, крыса как символ может вызывать разные ассоциации, особенно в мире финансов, поэтому реакция общественности объяснима. Но с точки зрения моды скандала здесь нет, этот галстук скорее является забавной деталью прокомментировала Баженова

Галстук, по мнению стилиста Баженовой, скорее забавная деталь. Такой аксессуар, сказала стилист, отличается от строгого протокольного дресс-кода, однако не переходит границы вульгарности или вызывающего стиля. По ее словам, его выбирают уверенные в себе люди.