Зампред ЦБ Заботкин развеял миф о выгоде слабого рубля для бюджета Центробанк развеял миф о выгодах слабого рубля для бюджета РФ

Москва3 июл Вести.Зампред Банка России Алексей Заботкин развеял несколько мифов, которые сформировались в РФ. В эфире "Радио РБК" он назвал приоритеты для Центробанка. Это курс рубля, низкая инфляция и рост ВВП.

Представитель банковского регуляторного ведомства добавил, что тезис о том, что дешевый рубль выгоден российскому бюджету, в корне не верен.

Это очень расхожий, но ошибочный, глубоко ошибочный миф, что более слабый курс выгоден бюджету подчеркнул зампред Центробанка

Он тут же пояснил, что слабый рубль приводит к высокой инфляции, за которой автоматически следует более серьезная индексация всех государственных расходов - зарплат в госсекторе, социальных выплат, смет государственных инвестиций и так далее. По его словам, такая денежно-кредитная политика не способна обеспечить заранее установленные параметры экономического роста.

Сейчас рубль не стабилен. Он не укрепляется и не падает, находясь в середине отведенного ему диапазона. По мнению Заботкина, укрепление среднего курса составляет порядка 10%, что сопоставимо с теми колебаниями курсов, которые произошли в других валютных парах в мире за этот же временной промежуток. Зампред Банка России добавил, что курс рубля не будет зафиксирован, как в Китае.

По словам Заботкина, Центробанк стремится сбалансировать рост заработных плат и производительности труда. Если зарплаты растут быстрее производительности труда, отметил представитель Банка России, то это создает риск для экономической стабильности.

В интервью Наиле Аскер-заде председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала все факторы, влияющие на курс рубля.