Москва2 июл Вести.В курсе рубля есть определенные колебания, но он отражает экономическую реальность. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, на курс российской валюты влияют динамика экспорта и импорта, а также решение по денежно-кредитной политике.

Если у вас растут экспортные объемы поставок, цена на экспорт, значит, мы больше валюты получаем в страну. Спрос на импорт. Чем больше мы импортируем, тем больше спрос предъявляем на валюту … Чем жестче у нас денежно-кредитная политика, то есть чем выше ставки в рублях, тем люди больше предпочитают хранить свои сбережения в рублях … нежели в валюте … Валютный курс у нас плавающий … Это значит, он балансирует интересы разных участников рынка, и тех, кто предъявляет спрос на валюту, и тех, кто эту валюту продает. Это рыночный, не искусственный, не административно регулируемый курс. И мы видим, что, да, он есть определенные колебания, но он отражает нашу экономическую реальность сказала Набиуллина

Ранее председатель ЦБ заявила, что российский фондовый рынок в настоящий момент переживает сложности, но экстренного вмешательства в ситуацию не требуется.