Москва24 апрВести.Возобновление операций с валютой по бюджетному правилу окажет стабилизирующее воздействие на рынок. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, влияние дополнительной экспортной выручки на курс рубля в значительной мере будет компенсировано механизмом бюджетного правила.
Таким образом возобновление операций по бюджетному правилу окажет стабилизирующее воздействие на валютный рыноксказала Набиуллина на заседании ЦБ РФ
Накануне Минфин РФ объявил о возобновлении операций с валютой и золотом по бюджетному правилу с мая 2026 года. Вскоре после этого рубль перешел к снижению в ходе торгов на Мосбирже.
Минфин приостановил исполнение операций по бюджетному правилу в начале марта.