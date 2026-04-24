Москва24 апр Вести.Возобновление операций с валютой по бюджетному правилу окажет стабилизирующее воздействие на рынок. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, влияние дополнительной экспортной выручки на курс рубля в значительной мере будет компенсировано механизмом бюджетного правила.

Таким образом возобновление операций по бюджетному правилу окажет стабилизирующее воздействие на валютный рынок сказала Набиуллина на заседании ЦБ РФ

Накануне Минфин РФ объявил о возобновлении операций с валютой и золотом по бюджетному правилу с мая 2026 года. Вскоре после этого рубль перешел к снижению в ходе торгов на Мосбирже.

Минфин приостановил исполнение операций по бюджетному правилу в начале марта.