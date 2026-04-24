Набиуллина: при текущих ценах на нефть возможно пополнение ФНБ

Набиуллина заявила, что ФНБ может начать пополняться из-за цен на нефть Набиуллина: при текущих ценах на нефть возможно пополнение ФНБ

Москва24 апр Вести.При текущих ценах на нефть возможно пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

Она отметила, что этот сценарий будет положительно влиять на устойчивость финансов.

При нынешних уровнях цен на нефть возможно как раз пополнение ФНБ сказала Набиуллина

Ранее Минфин РФ сообщил, что объем средств в ФНБ снижался три месяца подряд и на 1 апреля составил 13,413 триллиона рублей (5,7% ВВП России).