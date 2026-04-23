Минфин РФ возобновит операции с валютой и золотом по бюджетному правилу с мая 2026 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Решение принято с целью повысить стабильность и предсказуемость внутренних экономических условий, а также снизить влияние конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему РФ, пояснили в Минфине.
Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 годадобавили в ведомстве
Минфин приостановил исполнение операций по бюджетному правилу в начале марта.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России не планируют отказываться от бюджетного правила.