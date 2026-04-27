Силуанов: параметры бюджета РФ могут уточнить без внесения поправок в закон

Силуанов заявил, что бюджет 2026-2028 годов могут скорректировать без поправок Силуанов: параметры бюджета РФ могут уточнить без внесения поправок в закон

Москва27 апр Вести.Минфин России не планирует вносить весной поправки в закон о бюджете на 2026-2028 годы, однако намерен обратиться в парламент за возможностью уточнения его параметров в рамках действующих полномочий правительства. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

По его словам, ведомство рассчитывает обойтись без формального пересмотра закона, используя предусмотренные механизмы для корректировки отдельных показателей.

Весной мы обойдемся без поправок сказал Силуанов

При этом он подчеркнул, что изменения могут затронуть и основные параметры бюджета. Силуанов также отметил, что в случае одобрения парламентом соответствующих полномочий правительство сможет совместно с законодателями определять приоритеты внутри расходной части бюджета.

Ранее стало известно, что суммарный объем дефицита бюджетов субъектов России в 2025 году составил 1,5 трлн рублей.