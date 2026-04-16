Кабмин рассмотрит досрочное возобновление операций по бюджетному правилу

Москва16 апр Вести.Правительство России рассматривает возможность более раннего возобновления валютных операций по бюджетному правилу. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, это планируется реализовать до июля.

Вопрос следующий: может, пораньше изменить решение о приостановке участия на валютном рынке? Поэтому правительство рассмотрит этот вопрос. Можно было бы дискуссию возобновить. Правительство определится с этой частью в ближайшее время сказал Силуанов на Биржевом форуме Московской биржи

Он подчеркнул, что Россия приостановила участие на валютном рынке в рамках бюджетного правила до июля. Силуанов также отметил необходимость корректировки базовой цены на нефть, так как сформированные после 2020 года уровни не отвечают складывающейся ситуации.

Ранее Силуанов также заявил, что власти России не планируют отказываться от бюджетного правила.

Бюджетное правило — это механизм управления государственными финансами, который ограничивает использование нефтегазовых доходов бюджета: правительство устанавливает базовую "цену отсечки" на нефть, и при более высоких ценах сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а при более низких — недостающие средства компенсируются из накоплений фонда. Механизм призван снизить зависимость бюджета от колебаний сырьевых цен, поддерживать стабильность рубля и сдерживать инфляцию за счет изъятия избыточных доходов из экономики.