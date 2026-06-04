Москва4 июн Вести.Изменение бюджетного правила может произойти при подготовке бюджета на ближайшие три года. Об этом ИС "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, пора менять параметры бюджетного правила.

Это может произойти при подготовке бюджета на очередную трехлетку. Видим, что в последнее время мы использовали часть средств нефтегазовых доходов на расходы, но понимаем, что конъюнктура цен изменчива. Если сегодня цены высокие, то завтра, в связи с переходом на зеленую экономику, разлады в составе членов ОПЕК могут быстро привести к тому, что цены на нефть снизятся сказал Силуанов

Также он объяснил, для чего нужны бюджетные правила.

Чтобы балансировать бюджет при определенных базовых уровнях цен … чтобы колебания цен на мировом рынке на средне-долгосрочной перспективе принципиально не влияли на бюджет, с одной стороны. И с другой стороны, бюджетные правила нужны для того, чтобы при более высоких ценах на энергоресурсы и поступлении валютной выручки, курс рубля не был столь волатильным и зависящим от поступлений денег от экспортеров. Поэтому через бюджетные правила государство либо изымает избыточные валютные средства, поступающие на валютный рынок, либо, наоборот, добавляет в случае снижения цен на нефть и тем самым делает предсказуемым курс рубля и эти волатильности, изменчивости курса предотвращает отметил Силуанов

Ранее министр финансов РФ заявил, что у России выработался своеобразный иммунитет на случай очередных внешних шоков.