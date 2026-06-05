Силуанов: без финансового щита никаких прорывов в экономике не будет

Силуанов рассказал о важности сбалансированных финансов в бюджете Силуанов: без финансового щита никаких прорывов в экономике не будет

Москва5 июн Вести.Никаких экономических прорывов не будет без сбалансированного финансового щита. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в комментарии ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что на форуме больше всего говорят о новых драйверах экономического роста и тех инструментах, которые будут двигать Россию вперед.

Я всегда за сбалансированные финансы. Отвечаю и всегда говорю о том, что никаких прорывов не будет без финансового щита такого, потому что будут стабильная финансы – на этой базе можно строить и все остальное сказал Силуанов

Ранее глава Минфина сообщил, что поступления в российский бюджет от налогов на добавленную стоимость позволяют сделать оптимистический прогноз по текущему году.