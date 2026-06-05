Москва5 июнВести.Никаких экономических прорывов не будет без сбалансированного финансового щита. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в комментарии ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что на форуме больше всего говорят о новых драйверах экономического роста и тех инструментах, которые будут двигать Россию вперед.
Я всегда за сбалансированные финансы. Отвечаю и всегда говорю о том, что никаких прорывов не будет без финансового щита такого, потому что будут стабильная финансы – на этой базе можно строить и все остальноесказал Силуанов
Ранее глава Минфина сообщил, что поступления в российский бюджет от налогов на добавленную стоимость позволяют сделать оптимистический прогноз по текущему году.