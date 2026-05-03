Москва3 маяВести.Глава Минфина Антон Силуанов в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал, о чем был его недавний разговор с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
Журналисты засняли, как Силуанов и Набиуллина коротко пообщались перед началом российско-конголезких переговоров.
Зарубин поинтересовался у Силуанова, обсуждали ли они с главой ЦБ состояние экономики. Министр ответил утвердительно.
Да, [обсуждали] ставки, курс, бюджетсказал он
А на вопрос о том, возобновится ли экономический рост, Силуанов поделился прогнозной оценкой.
В прогнозах – положительный [рост]заявил министр
Ранее глава Минфина подчеркивал, что российский бюджет должен иметь запас прочности минимум на 3 года на случай снижения цен на нефть.