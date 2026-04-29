Силуанов: бюджет должен иметь запас прочности на случай падения нефтяных цен Силуанов: бюджет РФ должен иметь запас прочности на случай снижения цен на нефть

Москва29 апр Вести.Российский бюджет должен иметь запас прочности минимум на 3 года на случай снижения цен на нефть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Если страны ОПЕК не будут проводить скоординированную политику, а начнут осуществлять производство и добычу нефти в размере собственных производственных мощностей, цены на сырье начнут снижаться, пояснил министр.

Наш бюджет должен иметь соответствующий запас прочности, не менее чем на три года. За этот период произойдет переориентация нефтедобывающих компаний на мировом рынке отметил Силуанов

Он добавил, что "трехлетний запас" учитывается при формировании российского бюджета, который, по словам министра, зависит от нефтегазовых доходов примерно на пятую часть.

28 апреля ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Рынок на эту новость отреагировал слабо, что, по мнению аналитиков, связано с войной на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива. Однако в будущем, полагают эксперты, это решение будет иметь серьезные последствия: после нормализации ситуации и открытия Ормузского пролива ОАЭ, более не ограниченные квотой, начнут наращивать добычу нефти, что может привести к мощному снижению цен.