Москва4 июнВести.Цену отсечения на нефть в бюджетном правиле необходимо менять в меньшую сторону. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Сегодня базовая цена при бюджетном правиле 59 долларов за баррель нефти марки Urals, напомнил министр.
Сегодня при цене Urals значительно выше, да, конечно, мы пополняем фонд национального благосостояния и будем это делать. Но понимаем, что если мы посмотрим на несколько месяцев назад, то 59 долларов за баррель кажется уже высокой позицией. Поэтому мы видим необходимость тренда понижательного при планировании базовой цены на нефть на последующие годысообщил Силуанов
При формировании бюджета правительство России рассмотрит этот вопрос, и Минфин примет окончательное решение, добавил он.