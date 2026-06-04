Силуанов: цену отсечения на нефть в бюджетном правиле нужно понизить

Силуанов заявил о необходимости снижения цены отсечения нефти Силуанов: цену отсечения на нефть в бюджетном правиле нужно понизить

Москва4 июн Вести.Цену отсечения на нефть в бюджетном правиле необходимо менять в меньшую сторону. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сегодня базовая цена при бюджетном правиле 59 долларов за баррель нефти марки Urals, напомнил министр.

Сегодня при цене Urals значительно выше, да, конечно, мы пополняем фонд национального благосостояния и будем это делать. Но понимаем, что если мы посмотрим на несколько месяцев назад, то 59 долларов за баррель кажется уже высокой позицией. Поэтому мы видим необходимость тренда понижательного при планировании базовой цены на нефть на последующие годы сообщил Силуанов

При формировании бюджета правительство России рассмотрит этот вопрос, и Минфин примет окончательное решение, добавил он.