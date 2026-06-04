Силуанов: у экономики России есть запас прочности на случай новых рисков

Силуанов заявил о "противоядии" на случай, если "шарахнет новое" в экономике Силуанов: у экономики России есть запас прочности на случай новых рисков

Москва4 июн Вести.У России выработался своеобразный иммунитет на случай очередных внешних шоков. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На экономической сессии глава Минфина прокомментировал вопрос председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о том, хватит ли у России запаса прочности, если "шарахнет новое".

У нас постоянно шарахает, Андрей Михайлович. И у нас уже к этому, мне кажется, выработалось определенное противоядие сказал Силуанов

Кроме того, он ответил на слова модератора сессии о сокращении объема Фонда национального благосостояния (ФНБ). Министр напомнил, что именно для реакций на новые ситуации создавался фонд. В благоприятные годы он накапливается, а в трудные — расходуется.

Мы использовали ФНБ и для инфраструктурного, технологического развития. Что тоже дало свой вклад, соответственно, в экономическое развитие. Сейчас конъюнктура чуть получше, будем накапливать, восстанавливать пояснил глава ведомства

Он подчеркнул, что резервы помогают поддерживать бюджет, снижать нагрузку на финансовый рынок и решать поставленные задачи за счет накопленных ранее запасов. При этом Силуанов напомнил, что запас прочности измеряется не только деньгами, но и технологическими возможностями.

Ранее Силуанов заявлял, что бюджет РФ должен иметь запас прочности минимум на три года. Необходимость трехлетнего запаса он объяснил в контексте возможного снижения цен на нефть.