Москва4 июнВести.Россия в скором времени полностью погасит свой внешний долг. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В четверг глава Минфина принимает участие в макроэкономической сессии на ПМЭФ "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности".
Помните, как некоторые страны сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасимсказал Силуанов
Он также отметил, что сейчас Россия живет без внешних инвестиций и рассчитывает лишь на себя.
Министр подчеркнул, что страна достигла финансового суверенитета.