Москва4 июн Вести.Россия в скором времени полностью погасит свой внешний долг. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В четверг глава Минфина принимает участие в макроэкономической сессии на ПМЭФ "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности".

Помните, как некоторые страны сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим сказал Силуанов

Он также отметил, что сейчас Россия живет без внешних инвестиций и рассчитывает лишь на себя.

Министр подчеркнул, что страна достигла финансового суверенитета.