Силуанов: Россия в числе лидеров G20 по низкому уровню госдолга

Москва16 апр Вести.Действующая бюджетная политика поддерживает устойчивость государственных финансов, что позволяет России входить в число лидеров среди стран G20 по низкому уровню госдолга. Об этом сказано в письменном заявлении министра финансов России и управляющего МВФ от РФ Антона Силуанова, подготовленном к заседанию международного валютно-финансового комитета.

Его слова передает ТАСС.

Проводимая бюджетная политика поддерживает устойчивость государственных финансов: среди стран G20 Россия занимает лидирующее место по уровню государственного долга (16,5% ВВП), а дефицит в размере 2,6% ВВП в 2025 году остается на безопасном уровне отметил Силуанов

Ранее сообщалось, что в свежем докладе Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируется рост госдолга России. К концу 2026 года он может достичь 19,1% ВВП, а к 2031 году увеличиться до 29,1% ВВП.