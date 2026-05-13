Москва13 мая Вести.Низкий уровень госдолга России является фактором устойчивости экономики РФ и дает государству возможность вкладывать средства в развитие стратегически важных отраслей. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил: государственный долг России составляет 17% ее валового внутреннего продукта (ВВП), и это один из самых низких показателей среди стран G20.

По словам Ордова, 17% - наверное, один из самых минимальных уровней долга в развитых экономиках мира, однако дело не только в самой цифре. Одной из главных отличительных черт нынешнего госдолга РФ в сравнении с 1990-ми годами экономист назвал то, что это во многом рублевый долг.

Наши долги не валютные, а выраженные в рублях, и в этом отношении они, наверное, минимально способны создать какие-то внутренние турбулентности для финансовой системы. И больше того - наверное, такой низкий долг и является фактором устойчивости российской экономики, несмотря на санкции, несмотря на прогнозы тех же мировых, европейских экономистов, которые предвосхищали достаточно существенное падение ВВП сказал Ордов

Также низкий уровень долга дает государству возможность вкладывать средства в развитие стратегически важных отраслей экономики.

В настоящее время мы видим, что низкий уровень долга является фактором потенциальных государственных инвестиций - это эффективно только на определенный период, конечно, но, тем не менее - которые позволяют развивать стратегически важные отрасли для российской экономики. И в дальнейшем, мы видим, этот потенциал еще сохраняется отметил экономист

Накануне президент РФ Владимир Путин по итогам доклада министра экономического развития России Максима Решетникова констатировал наметившиеся положительные тенденции в экономике.