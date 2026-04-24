Москва24 апр Вести.Экономист Михаил Задорнов рассказал ИС "Вести", почему Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%.

По его словам, в январе-феврале экономика действительно перешла в отрицательную зону, но в марте показатели улучшились.

Хотя … по первому кварталу все равно будет, скорее всего, некоторое снижение ВВП. Дальше безусловно, дополнительные … не только нефтяные, и газовые, но и доходы от минеральных удобрений, от цветных металлов, которые сейчас тоже поднялись в цене. Они поправят и темпы роста экономики, и российский бюджет. Потому что уже есть мартовские данные. В марте Россия получила в два раза больше нефтегазовых доходов и, соответственно, бюджет в два раза больше, чем в январе или феврале. То есть мы сейчас в марте-апреле выйдем на те цифры, которые были изначально заложены в бюджет 2026 года