Экономист Задорнов объяснил, почему ЦБ не действует более решительно Эксперт Задорнов: неопределенность с бюджетом не дает ЦБ действовать решительно

Москва24 апр Вести.Экономист Михаил Задорнов объяснил ИС "Вести", почему Центральный Банк не действует более решительно.

По его словам, на это есть две причины.

Первое – это неопределенность с бюджетом Российской Федерации … За первый квартал в бюджете дефицит 4,6 триллиона рублей. Напомню, по году предполагалось 3,8 триллиона, то есть уже там годовая норма давно перевыполнена. Это 2% ВВП [Валовый внутренний продукт] годового, не первого квартала. То есть это очень большой дефицит. Был использован ФНБ [Фонд национального благосостояния] еще 450 миллиардов рублей резерва, потраченного за эти первые три месяца. Но самое главное, что пока нет никакой определенности с дальнейшими действиями сказал Задорнов

Также он добавил, что сначала правительство заявляло, что оно приостанавливает бюджетное правило, а потом, что все-таки оно будет работать с 1 июля.

Сейчас уже объявлено, что с первого мая будет работать опять бюджетное правило. Значит, при высоких ценах на нефть будет покупать валюту Минфин на разницу между ценой экспортной российской нефти и 59 долларами за баррель, заложенными в бюджет … Вот эти покупки валюты, они должны несколько ослабить курс по сравнению с сегодняшним уровнем добавил экономист

Ранее Михаил Задорнов рассказал, почему Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%.