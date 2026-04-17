Москва17 апр Вести.Ситуация с дополнительными доходами в бюджет за счет рост цен на сырье на мировом рынке позволит ЦБ придерживаться острожной стратегии по ключевой ставке. Такое мнение ИС "Вести" высказал экономист Михаил Задорнов.

Если бы не война в [Персидском] заливе, то необходимость сокращения бюджета вызвала бы достаточно вот серьезный набор мер. С одной стороны, было бы сокращение бюджета, но с другой стороны это была бы гораздо большая определенность для Центрального Банка в плане быстрого сокращения ключевой ставки и более быстрого перехода к оживлению экономики заявил он

Однако в связи с ростом доходов наблюдается период отсутствия каких-либо изменений.

У Центрального Банка сейчас достаточно удобная позиция, поскольку ситуация с бюджетом неопределенная. Бюджетное правило - то ли оно есть, то ли его нет, здесь решение отложено. И ЦБ будет ссылаться на внешнюю и внутреннюю неопределенность в обоснование очень осторожных действий. То есть эта ситуация с дополнительными доходами очень удобна для денежных властей тем, чтобы как раз никаких серьезных изменений в политике не делать полагает Задорнов

Ранее в Банке России заявили, что инфляционные ожидания в РФ умеренно отреагировали на повышение НДС и других сборов.