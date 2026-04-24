Песков: в вопросе снижения ключевой ставки нужно ориентироваться на мнение ЦБ

Путин доверяет точке зрения ЦБ по ключевой ставке, отметили в Кремле Песков: в вопросе снижения ключевой ставки нужно ориентироваться на мнение ЦБ

Москва24 апр Вести.Вопрос снижения ключевой ставки находится в исключительной компетенции Банка России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал итоги заседания совета директоров ЦБ, на котором ставка была снижена на 0,5 процентного пункта — до 14,5% годовых.

Это решение нашего мегарегулятора, это их полномочия, их прерогатива. Поэтому здесь нужно ориентироваться именно на точку зрения Центробанка. Это их прерогатива сказал он журналисту Life Александру Юнашеву

Песков также положительно ответил на вопрос, доверяет ли российский президент Владимир Путин позиции Банка России по ключевой ставке. По его словам, глава государства сам неоднократно подтверждал это в публичных выступлениях.