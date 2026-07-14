Путин заявил, что снижение ключевой ставки станет естественным процессом Путин: ключевая ставка будет снижаться по мере стабилизации экономики

Москва14 июл Вести.Ключевая ставка Банка России будет снижаться по мере стабилизации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Во время беседы Николаев отметил, что после разговора с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной у него сложилось впечатление, что ключевая ставка "будет снижаться достаточно уверенно". По его словам, это особенно важно для экспортно-ориентированных регионов.

Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики ответил Путин

Очередное решение по ключевой ставке Банк РФ примет 24 июля.