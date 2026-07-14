Сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше, заявил Путин

Путин: сейчас в РФ валюта нужна меньше, чем раньше Сейчас в России валюта нужна меньше, чем раньше, заявил Путин

Москва14 июл Вести.Потребность России в иностранной валюте снизилась по сравнению с предыдущими годами, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник, 14 июля, российский лидер провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. В ходе встречи Николаев затронул тему ключевой ставки в РФ. Путин подчеркнул, что она должна снижаться, по его словам, это будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране.

Валюта меньше нужна – не нужна так, как раньше сказал президент

Ранее Путин заявлял, что доля рубля в экспортных операциях России составляет 65%.