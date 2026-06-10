Путин: Россия не делает ничего искусственно по изменению курса валют

Путин заявил, что РФ ничего не делает искусственно по курсу валют Путин: Россия не делает ничего искусственно по изменению курса валют

Москва10 июн Вести.Россия ничего не предпринимает искусственно по курсу валют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

По словам главы государства, сегодня Россия может рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других нужных параметров, которые будут отражаться на курсе валют.

Будет меняться и ставка, будет отражаться на курсе валют. Искусственно мы здесь ничего не делаем, и, мне кажется, это специалисты – в том числе и инвесторы – должны оценивать добавил он

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2026 года ожидает ключевую ставку на уровне 12%.