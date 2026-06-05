Москва5 июнВести.Нет оснований для резкого ослабления курса рубля. Об этом ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.
По его словам, рубль будет оставаться достаточно крепким.
Потому что оснований для его резкого ослабления нету. Но все-таки возможно, с учетом политики, которую будет проводить Министерство финансов, Центральный банк, мы ожидаем, что к концу года он будет где-то на уровне 80 рублей за доллар, что несколько слабее, но если брать исторический последний год, это все равно достаточно высокий уровень крепости рублясказал Костин
Ранее глава ВТБ заявил, что поддерживает решение российского президента Владимира Путина отложить снижение порога выручки.