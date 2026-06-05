Москва5 июн Вести.Нет оснований для резкого ослабления курса рубля. Об этом ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, рубль будет оставаться достаточно крепким.

Потому что оснований для его резкого ослабления нету. Но все-таки возможно, с учетом политики, которую будет проводить Министерство финансов, Центральный банк, мы ожидаем, что к концу года он будет где-то на уровне 80 рублей за доллар, что несколько слабее, но если брать исторический последний год, это все равно достаточно высокий уровень крепости рубля