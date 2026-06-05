Москва5 июн Вести.Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил ИС "Вести", что поддерживает решение главы российского государства Владимира Путина отложить снижение порога выручки.

Костин отметил важные, на его взгляд, заявления Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

И здесь важный, конечно, момент относительно не введения … нового порога для начисления НДС. Для малого бизнеса – очень важная мера. Она очень поможет нашему малому бизнесу, которому сейчас приходится не так просто, но который в любой стране составляет основу экономики и очень важен для нас всех. Это сфера сервиса, это сфера услуг. Поэтому я думаю, это воспринято очень позитивно будет всем сообществом, и мы, конечно, поддерживаем эту меру