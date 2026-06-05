Москва5 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ поручил кабмину отложить вопрос понижения порога выручки для уплаты НДС.

Глава государства напомнил, что в 2026 году порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения был понижен до 20 миллионов рублей, в 2027 году предполагается его снижение до 15 миллионов, а еще через год - до 10 миллионов рублей.

Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки [для уплаты НДС]. И зафиксировать его сегодня, как сегодня, на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной думы внести необходимые поправки заявил президент

Он также предложил вместе с представителями бизнес-объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев предложил поменять подход к уплате НДС для предпринимателей. Он подчеркнул, что малый и средний бизнес обозначают важность этого вопроса и его влияние на развитие этого сектора экономики.