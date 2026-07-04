Порог доходов для уплаты НДС заморожен на уровне 20 млн руб. Путин закрепил на уровне 20 млн руб. порог доходов для уплаты НДС

Москва4 июл Вести.Российский президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, превысив который малый бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) будет должен платить НДС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 145 Налогового кодекса и сохраняют установленные на 206 г. пороги доходов, при достижении которых налогоплательщик на УСН будет должен платить НДС. Размер порога в 20 миллионов рублей фиксируется на очередной плановый бюджетный цикл, то есть еще на 2027-2029 гг.

На пленарной сессии ПМЭФ Путин поручал кабмину и ГД подумать над отсрочкой снижения порога доходов бизнеса для уплаты НДС и сохранением его на текущем уровне.