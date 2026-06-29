В Госдуме заявили, что фиксации порога НДС для малого бизнеса недостаточно "Новые люди" сочли правильным решение зафиксировать порог НДС для малого бизнеса

Москва29 июн Вести.Законопроект о сохранении порога выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей является правильным шагом, но недостаточным. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Сардана Авксентьева.

По ее словам, малый бизнес сегодня сталкивается не только с налогами, но и с определенной административной нагрузкой.

Фиксация порога НДС – это шаг в правильном направлении. Но все, кто являются субъектами предпринимательства, конечно, нам говорят на каждой встрече о том, что этого сейчас недостаточно отметила Авксентьева

24 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который сохраняет на 2027–2029 гг. прежний порог выручки малого бизнеса в 20 миллионов рублей, после превышения которого бизнес должен переходить с упрощенной системы налогообложения на НДС.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС.