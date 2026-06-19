Володин: ГД на следующей неделе рассмотрит законопроект о пороге выручки для НДС

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о пороге выручки для НДС Володин: ГД на следующей неделе рассмотрит законопроект о пороге выручки для НДС

Москва19 июн Вести.Депутаты Госдумы на следующей неделе могут обсудить законопроект, предлагающий зафиксировать для малого бизнеса порог выручки для освобождения от уплаты НДС на текущем уровне. Об этом ИС "Вести" сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был внесен в Думу партией "Единая Россия" в начале июня.

Возможно, 23 июня мы рассмотрим законопроект с тем, чтобы в весеннюю сессию законодательство было скорректировано, и малые и средние предприятия, наши предприниматели получили меры поддержки, и переход на НДС был бы оставлен на прежнем уровне, о чем говорил президент рассказал Володин

Ранее президент России Владимир Путин поручил отложить вопрос понижения порога выручки для уплаты НДС. По словам главы государства, необходимо зафиксировать действующий порог в 20 миллионов рублей.