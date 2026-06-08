Володин поручил подготовить инициативы в рамках поручений Путина по итогам ПМЭФ Володин поручил ГД обеспечить исполнение поручений Путина по итогам ПМЭФ

Москва8 июн Вести.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам подготовить инициативы по вопросам, на которые обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума.

Это следует из сообщения, которое было опубликовано на сайте ГД.

Комитетам по бюджету и налогам и по малому и среднему предпринимательству в приоритетном порядке вместе с профильными министерствами подготовить инициативы по вопросам, на которые обратил внимание в ходе своего выступления на пленарном заседании форума Владимир Путин говорится в сообщении

Речь идет о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также о проработке льготных условий для малых и средних предприятий в производственных сферах, уточняет пресс-служба.

Кроме того, как следует из сообщения, поручено ускорить подготовку к рассмотрению законопроекта, который касается закрепления на законодательном уровне стажировок для приобретения первичного опыта профессиональной деятельности.

Законопроекты, как отметил Володин, должны быть рассмотрены до конца сессии.